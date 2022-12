Izaak (23) bakte kaassoufflés in de trein: 'Ik zie mezelf overal'

Een man die in een trein kaassoufflés aan het bakken was in de airfryer, de beelden vlogen afgelopen week het internet over. Het was de 23-jarige Izaak Mbungu uit Den Bosch die de vette hap klaar maakte toen hij over het spoor denderde. Hij had zijn airfryer meegenomen voor filmopnames voor zijn serie. "Iemand heeft het gefilmd en sindsdien zie ik mezelf overal", vertelt hij in Brabant Vandaag.

Izaak zat in de trein bij Tilburg toen het filmpje van hem en zijn airfryer werd gemaakt. Hij kwam toen net terug van een middelbare school, waar hij had gefilmd. "Ik ben actief op TikTok en YouTube en ben daarvoor bezig met een nieuwe serie. Om tegen de inflatie te strijden, ga ik langs scholen om kaassoufflés tegen een lage prijs te verkopen."

Toen hij na een lange dag in de trein terug zat, besloot hij zelf ook te genieten van een snack. "Ik had een paar kaassoufflés over die al ontdooid waren. Toen ik in de trein een stopcontact zag, besloot ik ze even snel op te warmen. Het duurde maar twee of drie minuten, maar dat filmde iemand uiteindelijk."

De beelden van Izaak en zijn stunt zijn het hele internet over gegaan. Gelukkig kan hij er zelf wel om lachen. "Ik heb heel veel reacties gekregen en gelezen. Het was ook wel goed voor mijn serie, denk ik", zegt hij grappend. "Mijn moeder heeft het nog niet gezien, maar daar gaat ze nog wel achter komen."

Of hij nu vaker van plan is om eten op te warmen in de trein? "Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Misschien. We gaan het zien."

