Gladheid in de hele provincie, KNMI verlengt code geel tot zaterdagmiddag

Het KNMI heeft de waarschuwing voor gladheid in Brabant verlengd tot zaterdagmiddag. Eerder gold code geel tot en met zaterdagochtend. Het is plaatselijk verraderlijk glad door bevriezing, waarschuwt het weerinstituut.

Het KNMI waarschuwt verder dat in Limburg plaatselijk dichte mist voorkomt, maar vooralsnog geldt die waarschuwing niet voor Brabant. Wel kan in de loop van de avond ook elders in het land dichte mist ontstaan.

Rest van het land

Ook heeft het KNMI de waarschuwing voor gladheid uitgebreid naar het hele land, want code geel is nu ook op de Waddeneilanden van kracht. In het oosten kan het daarnaast lokaal glad worden door lichte sneeuwval.

