Boeren krijgen meer tijd voor stalaanpassingen maar vinden dat niet genoeg

Boerenorganisatie ZLTO zet grote vraagtekens bij het extra half jaar dat boeren krijgen om hun verouderde stallen aan te passen. Provinciale Staten besloten vrijdag om de deadline van 1 januari naar 1 juli 2024 op te schuiven. “Het lijkt mooi, maar eigenlijk hebben we hier niets aan”, stelt ZLTO-voorman Wim Bens.

Volgens Bens is het onmogelijk om binnen zo’n korte tijd een vergunning aan te vragen en de veranderingen te betalen. “Ik vrees dat we hier over een half jaar weer zitten.”

In het provinciehuis werd vrijdag volop gedebatteerd over de stalsystemen. Er waren ruim 150 boeren in de zaal. Zij vinden 2024 onhaalbaar en willen dat de deadline voor het vernieuwen van de stallen verschoven wordt naar 2028. Dat is ook wat het CDA wilde, maar de andere coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks en PvdA dachten daar anders over.

CDA-gedeputeerde Elies Lemkes vindt een half jaar extra ook genoeg. "Boeren mogen de stikstofuitstoot ook op andere manieren verminderen. Bijvoorbeeld door voer managementmaatregelen en door koeien meer de wei in te sturen. Maar stalsystemen leveren eigenlijk de meeste reductie op."