Hotel Van der Valk in Nuland ontruimd door brand

Door een brand in de Van der Valk-vestiging aan de Rijksweg in Nuland moesten vrijdagavond twintig tot dertig mensen geëvacueerd worden. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord moest het hele hotel ontruimd worden.

Eén medewerker van de technische dienst moest op het hotelcomplex nagekeken worden door ambulancepersoneel. Er hoefde niemand naar een ziekenhuis.

De brand ontstond rond half elf in een serverruimte in de kelder van het hotel. De oorzaak is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio kwam het vuur niet verder dan de serverruimte, maar verspreidde de rook zich wel door het hotel, omdat de ventilatie niet kon worden uitgeschakeld.