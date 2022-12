Rookmelder redt vrouw, die in slaap was gevallen

Een rookmelder heeft vrijdagnacht het leven van een vrouw op leeftijd gered bij een brandje in een huis in Veghel. Terwijl ze op de bank in slaap was gevallen, waren kaarsen die ze had aangestoken omgevallen. Hierdoor vatte een kleedje vlam. De vrouw werd gewekt door de hard klinkende rookmelder, aarzelde geen moment en trok het kleedje naar buiten.

Dit gebeurde even na vieren. De brandweer kwam met een tankautospuit en een hoogwerker op de melding af. Nadat het kleedje was afgeblust, werd het huis aan de Dennelaar geventileerd. In de woonkamer was goed te zien dat er een brandje had gewoed. Stichting Salvage is op de hoogte gebracht van de brand en zal namens de verzekering de eerste hulp verlenen. Ook werd een ambulance ingeschakeld. De vrouw werd nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar een ziekenhuis. Een deel van de Dennelaar was door de brand en de bluswerkzaamheden enige tijd gestremd.