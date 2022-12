Man rijdt met auto de Maas in, maar kan zelf uit ijskoude water komen

Een auto is tegen middernacht de Maas bij Megen ingereden. De bestuurder wist zelf uit de wagen én het ijskoude water te komen. Ambulancepersoneel heeft hem aan de kant nagekeken.

De brandweer heeft nog enige tijd op het water gezocht met een boot, maar alles wijst erop dat de man als enige in de auto zat. Er werden ook duikers ingeschakeld, maar zij hoefden de Maas niet in.

Het ongeluk gebeurde op de Noord-Zuid ofwel de N329, vlakbij het veer naar het Gelderse Appeltern. Of de gladheid een rol heeft gespeeld, is niet bekend. Het slachtoffer is met de ambulance voor controle overgebracht naar een ziekenhuis.