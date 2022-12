Voor tweede keer in half jaar brand in zelfde huis in Oisterwijk

Voor de tweede keer in een half jaar tijd is hetzelfde huis aan de Prinses Marijkestraat in Oisterwijk getroffen door een brand. Dit gebeurde vrijdag aan het einde van de avond door nog onbekende oorzaak. De schade aan de woning is groot.

Het vuur woedde flink op de eerste verdieping. De bewoner was thuis en hij stond de brandweer met een gezicht vol roet op te wachten. Personeel van een ambulance heeft de man bij zijn woning behandeld. Het vuur werd geblust door de brandweerkorpsen van Oisterwijk, Berkel-Enschot en Tilburg. Ook de politie kwam poolshoogte nemen. Houten platen voor het raam gaven aan dat het huis na de vorige brand nog niet helemaal af was. De oorzaak van beide branden wordt nog onderzocht. Een expert zal de schade beoordelen. Beide buren hadden tijdelijk hun woning verlaten nadat de brand was uitgebroken.