Chauffeur ramt onder invloed van drugs pomp en winkel van tankstation

De man uit Gilze die vrijdagnacht met zijn auto grote schade aanrichtte aan een tankstation in Kaatsheuvel, is aangehouden. Volgens de politie was de 37-jarige bestuurder onder invloed van cocaïne. Ze vermoedt dat hij veel te hard het tankstation opreed.

Rond kwart voor een ramde de man met zijn wagen een benzinepomp en een betaalautomaat en daarna de winkel van het tankstation aan de Midden-Brabantweg. De man raakte bij het incident gewond. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht waar bloed bij hem is afgenomen. De politie onderzoekt het ongeval. Ze doet dit op basis van camerabeelden en het horen van getuigen. Eén persoon heeft aan Omroep Brabant al laten weten dat er geen sprake was van een eenzijdig ongeval. Volgens hem was er een andere auto bij betrokken. De politie kan dit niet bevestigen. Ze meldt wel dat ook bij haar verhalen over een straatrace bekend zijn, maar ook hiervan is geen bevestiging. Bovendien is de verdachte nog niet gehoord. De ravage bij het tankstation was groot en de wagen heeft eveneens fikse schade opgelopen. Voor de zekerheid was ook de brandweer ingeschakeld.