IJspret kan verraderlijk zijn: drietal valt in wak

Bosschenaren houden van doorzakken. Maar op het ijs kan dat grote gevolgen hebben. Een aantal mensen ervaarden dat vrijdagmiddag toen ze zich op het bevroren water aan de Spinhuiswal waagden. Zij zakten door het ijs. Volgens een 112-correspondent ging het vermoedelijk om een man met zijn twee kinderen.

Het drietal wist op eigen kracht uit het wak te klimmen.

Een vrouw die het gat in de ijsvloer zag, alarmeerde bezorgd de hulpdiensten. Ze had echter niet gezien dat de schaatsers weer op het droge waren gekomen. Ondertussen waren ambulance, brandweer (met duikers) en politie ingeschakeld. Ze kwamen in groten getale naar de Spinhuiswal. Hulp was niet nodig, omdat het drietal zichzelf had gered.