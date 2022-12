Popkoor bestolen van alle geluidsspullen en dat net in drukke kersttijd

Geschokt zijn ze, de leden van popkoor Zip in Landhorst. Bij een inbraak in dorpshuis De Stek is alle apparatuur van het koor gestolen. Net nu het koor diverse kerstoptredens gepland heeft staan.

"Deze week kreeg ik een bericht van de beheerder van het dorpshuis", vertelt voorzitter Helmie van Creij van popkoor Zip zaterdagochtend. "Zij vertelde dat er was ingebroken. Vervolgens vroeg ze wat wij in de zwarte kast in het dorpshuis hadden staan. Nou, daar stonden dus onze luidsprekers in, alle kabels en ons mengpaneel. Toen stuurde ze een foto van de kast. Er lag he-le-maal niks meer in."

En dat uitgerekend in de aanloop naar Kerstmis, een periode waarin diverse optredens gepland staan. Maar het optreden dat deze zaterdagmiddag zou plaatsvinden in Katwijk bij Cuijk gaat ondanks alle onheil gewoon door. Het koor kan gebruik maken van de apparatuur die de vriend van Helmie heeft.

Ook het karretje waarop alle monitors stonden, is weg. "We hadden dit jaar juist twee heel goede boxen aangeschaft met nieuwe standaarden. Met goede hoezen eromheen, zodat we ze goed konden vervoeren. We treden namelijk nogal eens op. In een keer is alles verdwenen. De dieven krijgen er waarschijnlijk een paar tientjes voor, terwijl wij nu alles opnieuw moeten aanschaffen. Het is echt verschrikkelijk."

Dat is balen, knikt Helmie. "Maar ik vind niet dat je al die honderden mensen kunt teleurstellen omdat je zelf een weekendje weg wil. Dit is gewoon nood breekt wet, hè."

"Bij ons eigen mengpaneel weten we precies welke stekker waarin moet. Die hebben we kleurtjes gegeven, want wij zijn allemaal niet zo technisch. Maar bij het mengpaneel van mijn vriend is het zwart op zwart, dan gaat het fout bij ons. Dus nu hebben mijn vriend en ik ons weekendje weg naar België afgezegd, zodat we de apparatuur van mijn vriend naar de locaties te kunnen brengen waar ons koor dit weekend gaat optreden."

De voorzitter vermoedt dat er sprake was van gelegenheidsdieven in Landhorst. "Want ze hebben uit de koelkast ook alle blikjes drinken meegenomen en zelfs vaatwastabletten hebben ze gestolen. Ze keken gewoon of er iets te halen viel. Alles in het dorpshuis was opengebroken.

Ook de kast van de jeugdvereniging, die lijm achter gesloten deuren had staan zodat kleine kinderen er niet aan konden komen. Maar goed, we houden de moed erin. We zijn een inzamelingsactie gestart en ik zag deze ochtend al dat er 1600 euro is binnengekomen van de vijfduizend waarop we hopen. Allemaal van mensen die ons een warm hart toedragen. Daar krijg je weer moed van. Het hele gebeuren bevordert ook wel de saamhorigheid tussen alle koorleden."