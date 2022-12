Bredanaar (63) die in vrieskou zonder jas vertrok blijkt overleden

De 63-jarige Bredanaar met dementie die sinds donderdagmiddag werd vermist, is dood teruggevonden. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend.

Het lichaam van de man werd zaterdag door een zoekteam gevonden in de buurt van de Terheijdenseweg en de Hartelweg in Breda.

Te voet en zonder jas

De man was donderdagmiddag te voet en zonder jas vertrokken uit de dagopvang van een zorginstelling aan de Bernard de Wildestraat in Breda. De politie maakte zich direct grote zorgen, omdat het ook toen erg koud was.

De politie stelt op de plaats waar het lichaam gevonden is nog een onderzoek in, laat een woordvoerder weten.

LEES OOK: Dementerende man hele nacht vermist in de vrieskou: 'Zonder jas vertrokken'