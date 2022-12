Jongen (9) vindt vuurwerk tijdens het spelen en raakt zwaargewond

Een negenjarige jongen is zaterdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk met vuurwerk in Oss. Volgens de politie was de jongen met zijn broertje buiten aan het spelen in de Van Veldekestraat toen ze vuurwerk vonden in een nabijgelegen speeltuintje. Er werd wat mee gespeeld waarop het vuurwerk in de handen van de jongen is afgegaan. Hij is ernstig gewond geraakt.

Lobke Kapteijns Geschreven door