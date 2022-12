Nog één weekend ijspret in een winters Brabant [Foto's]

Dikke muts, schaatsen uit het vet, rondjes glijden over het krakende natuurijs. Brabant geniet dit weekend nog even volop van het winterse weer. Ook zondag kan er nog worden geschaatst, maar dat is voorlopig wel voor het laatst. Vanaf maandag schiet het kwik weer boven de nul.

Liam Toll & Karin Kamp Geschreven door

Op de IJzeren Man in Vught was het ijs stevig genoeg voor een schaatsrondje. Een prachtig plaatje bij de ondergaande zon.

Foto: Ilona Suurs, Vught

Je zou het niet zeggen met deze temperaturen, maar er werd nog gewoon gebarbecued. IJshockeyclub Yeti's in Breda konden op natuurijs lekker gaan trainen. Daarbij werd de barbecue flink opgestookt.

Foto: IJshockeyclub Yeti

Dik ingepakt, hand in hand. Deze twee waren ondanks de kou niet van het ijs weg te krijgen.

Foto: Peggy van Berkel

Al ruim een eeuw kan er geschaatst worden op het veld van boer Kuypers in Helmond. Ook de zoon van Yvonne trok zijn schaatsen aan en ging het ijs op.

Razendsnel schoten ze over het ijs bij de Kogelvanger in Breda. Niet alleen schaatsers gingen daar het ijs op maar er zijn zelfs een paar sleeën gespot. Natuurlijk moet er ook getest worden met hoeveel mensen je op een slee kunt. Drie lijkt toch echt de max.

Foto: Paul Hermans Fotografie.

Joyce uit Hank ging met het hele gezin het ijs op om te schaatsen, en tussen de activiteiten door was er ook nog tijd voor een mooi familieportret.

Foto: Joyce Middendorp-Verschoor, Hank

IJspret is voor jong en oud. Ook de allerkleinste waren op het ijs te vinden, zoals hier in Werkendam.

Maar niet voor iedereen was het zo lekker om buiten te zijn. Kyra en Spike vonden het toch wel erg koud en hebben maar de muts opgezet en een sjaal omgedaan.

Flink snelheid maken met de ijzers op een bevroren plas in Vught.

Foto: Willian jr. Dekker

Op deze natuurplas in Oisterwijk vermaakten jongeren zich met een sneeuwballengevecht en een potje ijshockey. Zo lang mogelijk, totdat het donker werd.

Foto: Debbie Donkers, Oisterwijk

De Winter Efteling is nóg leuker als de temperatuur onder het vriespunt zakt. De perfecte setting om de schaatsen onder te binden.

Foto: Filiz Damian, Kaatsheuvel

In Beugen ging het er professioneel aan toe. Deze schaatsers draaien hun hand waarschijnlijk niet om voor de Elfstedentocht, mocht het er ooit nog van komen.

Foto: Karel ten Haaf, Beugen

Duimen omhoog voor het winterse weer in Den Bosch.

Foto: Let den Ridder, Den Bosch

Zelfs toen de duisternis was ingevallen, was deze dame niet van het ijs af te krijgen. Schaatsen is een kunst, daar moet op worden geoefend.