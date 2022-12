Beschoten man gevonden in een huis in Den Bosch

In een huis aan de straat Topaas in Den Bosch is een beschoten man gevonden. Dat meldde de politie zaterdagnacht rond halfeen. De man had zelf de politie gebeld. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Volgens een woordvoerster van de politie is er nog veel onduidelijk. Zo is onder meer niet bekend hoe de man aan de schotwond komt en of hij aan de straat Topaas beschoten is. De politie gaat voorlopig uit van een schietpartij en doet daarom uitgebreid onderzoek. Niet in levensgevaar

Ook in het huis waar de man zich bevond, werd naar sporen gezocht om te kunnen achterhalen wat er precies gebeurd is. De straat werd tijdelijk afgezet. Volgens een 112-correspondent zou het slachtoffer niet in levensgevaar zijn.

De straat Topaas in Den Bosch werd door de politie afgezet (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision).

De politie meldde de schietpartij in Den Bosch rond halfeen zaterdagnacht (foto: Bart Meesters).

De politie startte na de vondst van de beschoten man in Den Bosch een onderzoek (foto: Bart Meesters).