Neergeschoten man gevonden in huis Den Bosch, politie doet onderzoek

In een huis aan de Topaas in Den Bosch is een neergeschoten man gevonden, dat meldt de politie zaterdagnacht rond half een. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Volgens een woordvoerster van de politie is er nog veel onduidelijk, zo is niet bekend hoe de man aan de schotwond komt. Ze gaat er vanuit dat er sprake is geweest van een schietpartij en doet daarom uitgebreid onderzoek. Het slachtoffer heeft zelf de hulpdiensten gebeld. Op het moment dat zij arriveerden, bleek dat de man een schotwond had. Volgens een 112-correspondent was de man op dat moment aanspreekbaar. In de buurt wordt onderzoek gedaan door de forensische opsporing van de politie. Ook in het huis wordt naar sporen gezocht om te kunnen achterhalen wat er precies gebeurd is.