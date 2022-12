N605 dicht vanwege uitslaande brand bij compostverwerker in Boekel

Bij het bedrijf Dutch Plantin in Boekel brak zaterdag rond middernacht brand uit. Dit bedrijf verwerkt kokos tot compost en is gevestigd op een industrieterrein aan De Vlonder. De brandweer kwam met verschillende wagens naar het bedrijf om het gebouw te blussen.

De vlammen sloegen rond halfeen uit het dak van de loods, meldde een 112-correspondent. Het bedrijf is gevestigd op een plek waar weinig water voorhanden is, daarom werd onder meer een groot watertransport vanuit Zeeland ingezet.

N605 dicht

Vanwege de rook die bij de brand vrijkomt, is de N605 tussen Volkel en Boekel in beide richtingen afgesloten. Industrieterrein De Vlonder is daardoor minder goed bereikbaar, liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio zondagochtend weten. "De brandweerinzet kan langere tijd duren."

Mensen in de buurt krijgen het advies uit de rook te blijven en de ontwikkelingen te volgen op de communicatiekanalen van de gemeente en het Twitterkanaal van de Veiligheidsregio.

Geen mensen in het gebouw

Het bedrijf Dutch Plantin verwerkt kokos tot blokken die gebruikt worden bij de teelt van groenten, planten, zacht fruit en bloemen, zo is te lezen op de website van het bedrijf.

De 112-correspondent vermoedde aan het begin van de nacht al dat het blussen een flinke tijd in beslag zou nemen, gezien de brandbaarheid van het materiaal dat hier verwerkt wordt. In december 2016 woedde er bij dit bedrijf ook al brand.

De brandweer gaat er vanuit dat er geen mensen in het gebouw aanwezig waren toen het vuur woedde, zo liet een woordvoerder weten.