Vrouw (39) aangehouden na beschieten man in huis in Den Bosch

Een 39-jarige vrouw is aangehouden in verband met het beschieten van een man in een huis aan de straat Topaas in Den Bosch zaterdagavond. Dat maakte de politie zondagmiddag bekend.

Het slachtoffer, een 43-jarige Bosschenaar, liep een schotwond op. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht maar is buiten levensgevaar. Meerdere aanhoudingen niet uitgesloten

Het schot werd rond halftwaalf gelost. Het slachtoffer kon zelf de hulpdiensten waarschuwen. De politie onderzoekt wat er aan de beschieting voorafging. Een politiewoordvoerder benadrukt dat het onderzoek in volle gang is en dat meerdere aanhoudingen niet zijn uitgesloten. Mensen die meer weten, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. LEES OOK: Beschoten man gevonden in een huis in Den Bosch