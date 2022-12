Beste oliebollenbakker van Brabant eet er elke dag nog vier

Gebakkraam Richard Voets in Tilburg mag zich weer de beste oliebollenbakker van Brabant noemen. Een extra bekroning op het jubileumjaar van Richard. Dit jaar bestaat zijn kraam namelijk precies 25 jaar. Oliebollentestonline.nl verkoos zijn bollen als beste en gaf als cijfer een 9,5.

Richard Voets had eigenlijk het idee dat hij dit jaar geen deelnam aan de test. "We hoorden afgelopen week pas dat wij de nummer één van Brabant waren." Dat is vrij laat. De test gebeurt namelijk volledig anoniem. "Bij de AD-test wist je eigenlijk wel wanneer ze zouden komen, dat is nu veranderd en ik vind dat het daardoor veel eerlijker wordt. De bollen zijn daardoor eigenlijk altijd op hun best en niet alleen op de testdag."

Op zijn 16e begon hij met zijn eigen kraam. "Ik wilde eerst samen met zijn moeder een cafetaria beginnen, maar dat vond ik teveel werk. Toen kon ik via via een gebakkraam kopen en ben ik met mijn eigen zaak begonnen." De start was niet helemaal soepel. "Ik wist niet eens hoe ik een oliebol moest bakken", zegt hij lachend. Maar daar is vijfentwintig jaar later dus niks meer van te merken. In 2018, 2019 en 2020 won Richard ook al in Brabant.

De nummer twee van de lijst is de gebakkraam bij de Hornbach in Tilburg. "Die is ook van ons", zegt Richard vol trots. "Mijn vrouw staat in die kraam en wij wisten niet dat ze allebei los van elkaar waren getest." Ook landelijk scoorde Richard Voets met zijn oliebollen. Hij is namelijk ook tweede van Nederland geworden.