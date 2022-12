Vastgevroren dode in ijs is vermiste man uit Ravenstein, denkt politie

De man die vrijdag dood werd gevonden in het ijs in Huisseling is waarschijnlijk de al maanden vermiste Lowie van der Sluijs uit Ravenstein. De politie heeft het sterke vermoeden dat hij het is, maar dat moet onderzoek nog bevestigen.

Het lichaam dat vrijdag vastgevroren in het ijs werd gevonden aan het Daalder, lag al langere tijd in het water en is daardoor onherkenbaar. Er is dna afgenomen en dat moet 100 procent uitsluitsel geven om wie het gaat. Lowie van der Sluijs (41) verdween op 4 september uit Ravenstein. De plek waar het lichaam werd gevonden, ligt maar op tien minuten lopen van de plek waar Van der Sluijs voor het laatst is gezien. De lugubere vondst werd vrijdag gedaan door mountainbiker Bart Brentjens. Hij liep op zijn land toen hij twee voeten uit het ijs zag steken. Het lichaam zat vastgevroren in het ijs. De politie liet al snel weten niet uit te gaan van een misdrijf. LEES OOK: Olympiër Bart Brentjens vindt dode in z'n tuin: 'Voeten staken uit het ijs

Afbeelding: politie.nl

