Olympiër Bart Brentjens vindt dode in z'n tuin: 'Voeten staken uit het ijs'

Olympisch fietskampioen Bart Brentjens heeft vrijdagochtend een lugubere vondst gedaan in de bevroren waterplas naast zijn huis in het plaatsje Huisseling bij Ravenstein. Brentjes liep buiten en zag twee voeten uit het ijs steken. De man of vrouw zat waarschijnlijk al enige tijd vast in het ijs.

"Ik zag vanochtend twee voeten uit het ijs steken in de vijver. Daarna heb ik de hulpdiensten gebeld", vertelt Brentjens tegen Omroep Brabant. Verder wil hij niet veel kwijt. Hij laat de zaak over aan de politie. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd met het slachtoffer. Ze heeft in eerste instantie geen aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat, maar wil alles uitsluiten. Het lichaam werd gevonden in de omheinde waterplas op het terrein van Brentjens aan het Daalderstraatje in Huisseling. Volgens de officier van dienst lag de man of vrouw al 'langere tijd in het water'. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit. Onderzoek moet duidelijk maken wat er is gebeurd en wie het slachtoffer is.

