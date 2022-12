Dode gevonden in vijver, lichaam zat vastgevroren in ijs

Een persoon is vrijdagochtend dood gevonden in het water aan het Daalderstraatje in Huisseling, een dorp bij Ravenstein. De brandweer heeft de persoon inmiddels uit het water gehaald. De persoon zat enige tijd vastgevroren in de vijver. Dat maakt de identificatie van de persoon lastig, zo meldt de politie. Om een misdrijf uit te sluiten wordt verder onderzoek gedaan.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Rond half tien ontving de politie een melding dat er iemand in het water lag. Volgens een 112-correspondent was een omwonende van plan om te gaan schaatsen op de vijver en trof de persoon in het ijs. De brandweer is met ladders de vijver opgegaan en wist de persoon met behulp van een plank naar de kant te halen. Naast de brandweer was ook de politie met drie voertuigen ter plaatse. Doordat de persoon vastgevroren was in het ijs lag, kon de politie niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat. Op dit moment heeft ze geen signalen van een misdrijf. Er wordt toch onderzoek gedaan om een misdrijf honderd procent uit te sluiten. Volgens de officier van dienst lag de persoon al 'langere tijd in het water'.

Foto: Collin Beijk

Foto: Collin Beijk

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision