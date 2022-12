Bandenprikker drijft buurt tot wanhoop: 'We zijn vreselijk geïrriteerd'

Bewoners van wijk De Grient in Etten-Leur zijn in de ban van een heuse bandenprikker. De vandaal vernielde al bij zeker twintig auto's in de buurt één of meerdere banden. De buurt is er ondertussen meer dan klaar mee. "Waarom haal je hier je lol uit?"

Sven de Laet Geschreven door

Bij Jan Egbers liggen er inmiddels gloednieuwe banden onder zijn auto. Hoe anders was dat vorige week. "Er werd 's ochtends vroeg aangebeld door de buren. Zij vertelden dat de banden van hun auto waren vernield. Gewoon met een mes. Er zaten hele scheuren in. En ook bij mijn auto bleek het raak." Frustrerend en vooral onbegrijpelijk, vervolgt hij. "Wat is hier het nut van? Mensen pesten? Er zijn nu al zeker twintig mensen de dupe." En de kosten van alle schade loopt ondertussen behoorlijk op. "Ik had het geluk dat ik met een reservewiel zelf naar de garage kon rijden. Daardoor was ik 'maar' 160 euro kwijt. Moet je de sleepwagen laten komen, loopt het helemaal in de papieren."

"Het kost me meer dan 500 euro."

Een buurtgenoot had dubbel pech. "Anderhalve week geleden waren er twee banden lek. Alles was nét gerepareerd, en nu kunnen we wéér aan de gang. Het kost me ondertussen meer dan 500 euro." En dat is niet het enige. "Er komen nog een hoop praktische dingen bij kijken. Ik moet vrij nemen, een afspraak maken bij de garage... Het beperkt je enorm in de dingen die je eigenlijk op zo'n dag zou moeten doen." Het merkwaardige is dat al die baldadigheid helemaal niet bij de buurt past, vinden de bewoners. "Het is een fijne wijk, waar we naar elkaar omkijken. We vinden het hartstikke leuk om dingen met elkaar te doen. Maar dit niet." De komende tijd zullen agenten surveilleren in de buurt. Ook vraagt de politie buurtbewoners om extra alert te zijn en eventuele camerabeelden van de vernielingen te delen.