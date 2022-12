Marissa was gastgezin voor Oekraïners: 'Maar ik ben geen moeder Theresa'

Marissa Gort uit Roosendaal ving het Oekraïense gezin van Anastasiia Knysh negen maanden op. “Maar ik ben geen Moeder Theresa, hoor!” Ze heeft zo haar reden om zich niet opnieuw aan te melden, ondanks een dreigend tekort aan gastgezinnen. Door de winter in Oekraïne, groeit namelijk de vluchtelingenstroom. Het Rode Kruis roept vrijwilligers op zich te melden.

Daarom schreef ze zich in maart in bij Takecarebnb, dat statushouders in contact brengt met gastgezinnen. Een reactie bleef uit. Marissa deed daarover haar beklag en kreeg een bericht van een Rode Kruis-medewerker. Die had een Oekraïens gezin in huis, dat moest worden overgeplaatst. Zo kwamen Anastasiia, haar man Alex en hun zoontje Nikita in Roosendaal terecht.

Aan het begin van de oorlog verhuisde het Oekraïense gezin van Kyiv naar een andere stad in Oekraïne. “Maar mijn man zei dat het binnen een week compleet anders kon zijn. We wisten niet of we een uur later wakker zouden worden van het luchtalarm, of dood zouden zijn. Daarom moesten we vluchten naar het buitenland”, vertelt Anastasiia.

Een gevaarlijke reis. Auto's werden beschoten door de Russen en er vielen bommen. “Het was ongelofelijk eng om te vluchten, dus besloten we een paar dagen te wachten”, kijkt ze terug. Uiteindelijk lukte het te vluchten via Moldavië en Polen naar Nederland.