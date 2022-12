Mats Seuntjens laat contract Fortuna ontbinden en gaat naar RKC Waalwijk

Mats Seuntjens uit Breda heeft Fortuna Sittard verlaten. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract, dat tot het einde van dit seizoen liep, per direct laten ontbinden. Bij RKC Waalwijk heeft hij een contract tot het einde van het seizoen getekend.

Volgens technisch manager Sjoerd Ars was de chemie tussen Seuntjens en Fortuna uitgewerkt. "We hebben daarom de afgelopen periode meermaals met elkaar gesproken en zien dit als beste oplossing voor beide partijen", laat Ars weten. "Hiermee creëren wij financiële ruimte voor versterkingen en heeft Mats de mogelijkheid zijn carrière ergens anders vorm te geven."

De aanvaller was bezig aan zijn derde seizoen in Limburgse dienst. De afgelopen twee jaar maakte hij vijftien doelpunten in de Eredivisie. De oud-speler van onder meer NAC Breda en AZ was aanvoerder van Fortuna Sittard, dat na een slechte seizoensstart afscheid nam van trainer Sjors Ultee en met de Spanjaard Julio Velázquez de weg omhoog heeft gevonden. De Limburgers staan op de twaalfde plaats in de Eredivisie.

"Er waren pieken en dalen, maar ik kijk met een tevreden gevoel terug op de afgelopen twee jaar", aldus Seuntjens. Fortuna Sittard stuntte afgelopen zomer door de Turkse topspits Burak Yilmaz binnen te halen. Zijn komst leidde wel tot heel wat rumoer binnen en buiten de lijnen.

'Verheugd dat Mats ons heeft gekozen'

Frank Mosselveld, algemeen directeur RKC Waalwijk, laat weten blij te zijn met de versterking van Mats. "Mede door een aantal blessures binnen de selectie zijn we ons de afgelopen weken gaan oriënteren op aanvallende versterking. We zijn verheugd dat Mats voor ons gekozen heeft op basis van onze visie op het voetballen én hoe wij binnen RKC Waalwijk werken. Mats heeft specifieke kwaliteiten, kan op meerdere posities uit de voeten en is bovenal direct inzetbaar."