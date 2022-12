Frank Lammers onthult de cast van Ferry: de serie

De cast van Ferry: de serie is bekend. Frank Lammers en Netflix hebben een aantal namen bekendgemaakt die spelen in de Undercover spin-off. Lammers kruipt zelf opnieuw in de huid van Ferry Bouman. Tygo Gernandt speelt Ricardo, een zakenpartner van Ferry.

Ferry: de serie is de opvolger van de film Ferry uit 2021, een prequel van het eerste seizoen van de populaire Netflix-serie Undercover. De serie volgt het verhaal van de Brabantse drugscrimineel Ferry Bouman. Hierin wordt in beeld gebracht hoe de drugskoning als beginnend xtc-producent voet aan de grond kreeg in de onderwereld.

Naast Lammers keren ook bekende gezichten als Elise Schaap (Daniëlle), Monic Hendrickx (Claudia) en Raymond Thiry (John) terug in de serie. Het is nog niet bekend is wanneer de serie te zien is.