Cody Gakpo staat in de in top tien van mooiste treffers WK voetbal

Cody Gakpo kan het Nederlands elftal toch nog aan een ‘prijs’ helpen. Eén van de drie treffers die de PSV’er maakte tijdens het WK in Qatar, is genomineerd voor het mooiste doelpunt van het toernooi. Het publiek kan nog tot donderdagavond laat stemmen via de site van de FIFA, de wereldvoetbalbond.

