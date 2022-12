Dit is de allerduurste privéjet van Nederland, de eigenaar komt uit Deurne

De Bombardier Global 6500. Reizigers die maandagavond op Eindhoven Airport terugkwamen van een weekje Spaanse zon zullen vreemd hebben opgekeken bij het zien van deze vreemde vogel. De Bombardier Global 6500 is met 60 miljoen namelijk de allerduurste privéjet van Nederland. En de eigenaar is miljardair Robert van der Wallen uit Deurne.

Dat meldt Quote dinsdag. Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wat. Voor de Bombardier Global 6500 trok Van der Wallen zo'n 52 miljoen euro uit de portemonnee. En dat is nog exclusief de jaarlijkse 6,5 miljoen euro om de privéjet in de lucht te houden.

De 55-jarige Robert van der Wallen is naast succesvol ondernemer ook president-commissaris van PSV. Van der Wallen heeft volgens Quote een geschat vermogen van 1,1 miljard euro. Qua verdiensten staat hij in het rechterrijtje (plek 46) van de rijkste Nederlanders.

Geen windeieren

Bijna tien jaar geleden deed Van der Wallen zijn bedrijf BrandLoyalty van de hand. Daarna is de inwoner van Deurne gaan investeren in allerlei branches en dat heeft hem zeker geen windeieren gelegd.

Volgens Quote kocht Van der Wallen in 2016 een superjacht van 27 miljoen euro. Ook heeft de president-commissaris van PSV een eigen golfbaan. Ofwel: genoeg euro's te makken.

Volgens luchtvaartjournalist Menno Swart heeft Van der Wallen voor 'slechts' 52 miljoen euro de 'allergrootste en allerduurste private jet van Nederland' op de kop getikt. Dat levert waarschijnlijk jaloerse blikken op vanuit Waalwijk. In 2020 kocht Ben Mandemakers voor 47 miljoen een Bombardier, maar dan wel een ander type.

LEES OOK: Wie is PSV-topman Robert van der Wallen? 'Hij juicht gewoon in het stadion'