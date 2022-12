Gemengde reacties op geschrapt bouwplan N65: 'Toekomst nog steeds onzeker'

De vernietigende uitspraak van de Raad van State over de aanpassing van de N65 tussen Tilburg en Den Bosch levert gemengde reacties op. De verbouwplannen zijn woensdag volledig van tafel geveegd omdat de gemeente Vught onvoldoende onderzoek heeft gedaan. De gemeente moet nu een nieuw bestemmingsplan leveren. Daarin moeten de gevolgen voor natuurgebieden én ondernemers langs de weg worden meegenomen. De bezwaarhebbers reageren opgelucht, maar er zijn ook twijfels.

Dat zou voor 40 tot 60 procent omzetverlies kunnen zorgen, blijkt uit een onderzoek dat hij zelf liet uitvoeren. "Het zou een faillissement kunnen betekenen”, zegt Clemens. Hij is blij dat de gemeente Vught wordt gedwongen om in de toekomst rekening te houden met de financiële gevolgen voor de ondernemers langs de weg.

Pomphouder Clemens van Hulten heeft er slecht van geslapen afgelopen nacht, maar voorlopig houdt hij zijn plekje langs de N65. In de afgeschoten plannen voor de N65 zou zijn tankstation verder van de weg komen te zitten, verborgen achter een muur.

Ondanks de opluchting is het gevaar voor het tankstation nog niet geweken. “Er komen nu nieuwe onderzoeken en die geven mij geen garantie dat ik dan een zichtbare plek aan de weg heb”, zegt Clemens. De toekomst van het bedrijf is dus nog onzeker, maar aan tegenslagen is hij inmiddels wel gewend: “Dit traject duurt inmiddels zes jaar.”

Mocht de N65 toch worden opgeknapt, dan rekent hij op een betere samenwerking met de gemeente. “Hopelijk doen ze een acceptabel voorstel en willen ze meewerken aan een verplaatsing van het tankstation, zodat ik ergens anders aan de weg kan zitten en goed bereikbaar blijf voor automobilisten.”