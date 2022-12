Het raadsel van Maarheeze: 'Wie hing de nepflitspaal op?'

Het is het gesprek van de dag in Maarheeze. De nepflitspaal die maandag een dag aan een lantaarnpaal heeft gehangen aan de Oranje Nassaulaan. Sommigen vinden het jammer dat het geen echte flitspaal was, omdat er vaker te hard wordt gereden. Anderen zien er de humor niet van in. Maar wie de dader is, dat blijft na een ochtend speuren in het dorp een raadsel.

De Nassaulaan is een kilometerslange weg, die vrijwel parallel loopt aan de snelweg A2. In de laan zie je vooral luxe vrijstaande huizen en bungalows. Veelal bewoond door oudere mensen en die zie je niet direct een lantaarnpaal omhoog klauteren. Op de vraag wie het gedaan kan hebben, moeten de omwonenden dan ook het antwoord schuldig blijven: "We hebben echt geen idee", is een veel gehoorde reactie.

De voorzitter van de dorpsraad Maarheeze, Jacques Sak, woont ook aan de Nassaulaan. Hij had van de nepflitspaal gehoord. Ook hij heeft geen flauw idee wie hem heeft opgehangen. Sak ziet er de humor niet van in: "Ik ben meer van het overleggen", zegt hij. Volgens Sak is hardrijden wel een probleem op de Nassaulaan: "Als het verkeer vaststaat op de A2, dan is hier veel sluipverkeer en wordt er veel te hard gereden".

De flitspaal stond vlakbij groothandel Refresco. Buiten staan wat medewerkers een sigaret te roken. Ze komen uit België en hebben de nepflitspaal gezien: "In België is het heel gebruikelijk om nepflitspalen neer te zetten", zeggen ze. Zelf dachten ze toch even dat die echt was en daarom het gaspedaal toch maar even wat minder hard ingedrukt.

Een groepje jonge mensen wandelt over de Nassaulaan, omdat ze middagpauze hebben: " Wij hadden het er net over, wie zou het toch gedaan kunnen hebben? Het leek wel een echte flitspaal. Wij hebben toch maar even iets minder hard gereden", zeggen ze. "Als er iemand kan weten wie de dader is dan is het wel Lieske, van het gelijknamige bruine café, die kent echt iedereen", is de tip die ze geven.

Maar zelfs Liesbeth van cafe Lieske moet het antwoord schuldig blijven."Ik dacht eerst dat het gefotoshopped was", zegt ze. Snel pakt ze haar telefoon om via Whatsapp aan wat bekenden te vragen of ze weten wie de nepflitspaal heeft opgehangen. Maar ook haar contacten moeten het antwoord schuldig blijven. De medewerkers van de doorgaans uitstekend geïnformeerde website Cranendonck24 weten het evenmin. Voorlopig blijft de nepflitspaal het raadsel van Maarheeze en ligt de dader op het kerkhof.