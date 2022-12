Massaal afscheid in het wit van doodgeschoten rapper Boechi

In het Willem II stadion in Tilburg is woensdagmiddag massaal afscheid genomen van Boechi. De rapper uit Tilburg Noord had oorspronkelijk Antilliaanse wortels en maakte dan ook muziek in het Papiaments.

"Boechie was een voorbeeld, een rolmodel", vertelt een medewerkster van justitie op Curacao, die langs de kant staat. "Ik heb met hem samengewerkt om kindermishandeling tegen te gaan. Hij sprak de taal van de straat en wist iedereen te bereiken met zijn muziek." Honderden mensen wachtten de witte koets op, voortgetrokken door paarden met een wit dekkleed. "Hij was een familieman en inspireerde ons. Ik ken zijn vrouw ook goed, ze was vroeger oppas bij ons thuis", zegt een man kort voordat de stoet arriveert. Boechi laat een vrouw en vier kinderen achter, met een vijfde op komst. De dertigjarige Ruchendell Windster, zoals Boechi eigenlijk heet, is doodgeschoten op Curaçao. Dit gebeurde in Willemstad, de hoofdstad van het eiland. Omstanders meldden aan lokale media dat het waarschijnlijk om een drive-by shooting zou gaan. Boechi werd neergeschoten vanuit een witte auto die langsreed. Hij was op het eiland voor optredens. Na de afscheidsdienst in het Koning Willem II Stadion wordt Boechi donderdag in besloten kring begraven. Voor zijn zwangere vrouw Niandy en hun kinderen is een doneerpagina aangemaakt. Andere nabestaanden en vrienden willen daarmee het gezin een steuntje in de rug te geven. Bekijk hier een van de populairste nummers van Boechi: