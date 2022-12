Slachtpartij in kerststal: arm kindeke Jezus en oor van ezel getrokken

De kerstgedachte is ver te zoeken bij de kerststal in het centrum van Heesch: vandalen hebben daar een ware slachtpartij aangericht. Het arm van kindeke Jezus is eraf getrokken, net als het oor van de ezel en het schaap. Vorig jaar was het ook al raak, toen werd het hoofd van Jezus aan gruzelementen geschopt. Het drijft de vrijwilligers van de kerststal tot wanhoop. "Ik ben bedroefd en woedend, maar wat kun je er tegen doen?"

"Ik word er moedeloos van, want volgend jaar is het weer feest. Of je moet erbij gaan slapen", zegt Peter van Moorselaar tegen Dtv Nieuws. De schade is opnieuw groot: "De rechterarm van het kindje is eraf gerukt of geschopt, en het oor van de ezel is eraf. Beide zijn onvindbaar, het oor van het schaap ligt nog wel in de kerststal. Ik heb het vermoeden dat het steeds erger wordt."

"We hebben ze nooit kunnen betrappen."

Kindeke Jezus is dus voor het tweede jaar op rij slachtoffer van geweld. Deze keer moest zijn arm eraan geloven. Wie er voor de kerstellende verantwoordelijk is, weet niemand. Het is 's nachts gebeurd. "We hebben ze nooit op heterdaad weten te betrappen, want dan slaapt iedereen. Ik weet niet wie het zijn."

Jezus zonder arm, ezel zonder oor (foto: Dtv Nieuws).

Hij heeft wel een idee hoe het vandalisme kan worden aangepakt, bijvoorbeeld door het plaatsen van een camera. Daarvoor zocht hij contact met de gemeente. "Vanwege de privacy ging het niet. Later belde de gemeente terug dat het misschien toch kon, omdat de stal tijdelijk is en er vandalisme plaatsvindt. Maar ik heb niks meer van de gemeente gehoord, helaas."

"Het zou jammer zijn als het verdwijnt."