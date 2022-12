Robot Tonnie heeft binnen drie jaar honderd robotcollega's in Huize Padua

GGZ-instelling GGZ Oost Brabant is van plan binnen drie jaar honderd robots op Huize Padua bij Boekel aan het werk hebben. De robots zijn hard nodig nu de personeelstekorten in de zorg flink oplopen. Robots in de zorg gaan steeds meer voorkomen en dat is wennen. Een van die Robots is Tonnie en die wordt nu al succesvol ingezet om cliënten te helpen met hun dagelijkste taken.

Hij ziet er lief en schattig uit met ronde vormen en een glimlachend gezicht. Robot Tonnie heeft een sjaal om en is zo’n dertig centimeter groot. Ton de Kleijn van GGZ Oost Brabant werkt met Tonnie. Dat ze bijna de zelfde naam hebben is puur toeval. “Eén cliënt gebruikt hem nu”, zegt Ton. Ton vertelt verder: “Ze woont in een appartement hier op het terrein. Tonnie helpt haar de dag door. Hij vertelt dat ze moet opstaan, bijvoorbeeld haar medicijnen moet halen of hij vertelt een leuk verhaal. Het is echt een maatje.” Vragen hoe het met je gaat

En zo kan robot Tonnie begeleider Ton ontlasten. “Ik kan daardoor meer tijd maken voor de cliënt”, zegt Ton. “Ik hoef nu niet meer zes keer te zeggen dat iemand bijvoorbeeld moet eten. Het ontlast mij.” “Maar Tonnie helpt ook met het contact”, gaat Ton verder. “Hij vraagt bijvoorbeeld meerdere keren per dag hoe het met je gaat. Als het dan minder goed gaat zal Tonnie je vragen om samen naar de begeleiding te gaan.” Wennen aan robots in de zorg

Het zal bij GGZ Oost Brabant niet bij een proef met één robot blijven. “We gaan ze zeker meer zien”, zegt Vivianne Viguurs, woordvoerder van de instelling. “Binnen drie jaar hebben wij hier op Huize Padua honderd robots werken. Er zijn nu grote personeelstekorten. We denken dat Tonnie ons daar bij kan helpen.” Hoewel sommige mensen misschien aarzelen om robots in de zorg te gebruiken, vergelijkt Viguurs het met de opkomst van de mobiele telefoon. "Aan het einde van de vorige eeuw wilden veel mensen niks weten van een mobiele telefoon, maar kijk nu eens hoe dat is veranderd. Zo zal het ook gaan met robots in de zorg." Tonnie gaat alleen nooit een vervanging worden van echt personeel. "Nee, dat gaat zeker niet gebeuren", zegt verpleger Ton. "Als we veel meer Tonnies hebben zal de werkdruk wel echt lager zijn. We gaan dan veel meer tijd over houden voor andere dingen."