Enorme explosie blaast voor- en achtergevel uit huis, bewoner raakt gewond

Een grote explosie heeft woensdagavond de voor- en achtergevel van een huis aan de Genestetlaan in Roosendaal eruit geblazen. De alleenstaande bewoner is gewond geraakt. Er brak na de explosie een grote brand uit.

De gewonde man is ter plaatse behandeld aan brandwonden. Volgens buurtbewoners is hij daarna naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De explosie zou zijn veroorzaakt door gasflessen die in de woning stonden. De brandweer gaat het hoekhuis stutten als de gasflessen leeg zijn.

De eerste melding van de explosie kwam kort voor tien uur binnen. Een halfuur laten meldde de Veiligheidsregio dat het vuur onder controle was. Mensen werden opgeroepen om weg te blijven van het incident en de brandweer de ruimte te geven.

