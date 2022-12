Buurt in schok na enorme explosie Roosendaal: 'Alles trilde'

Buren van het huis aan de Genestetlaan in Roosendaal zijn enorm geschrokken, nadat er woensdagavond een grote explosie was. De klap blies de voor- en achtergevel van een huis op de hoek eruit. "Alles trilde, ik ben meteen naar buiten gegaan."

Van het huis is niets meer over: de straat voor en de achtertuin van het huis liggen bezaaid met brokstukken en kozijnen. Een auto die voor het huis is geparkeerd, heeft schade.

De melding van de explosie kwam kort voor tien uur binnen bij de 112-meldkamer. Een overbuurvrouw staat buiten te kijken en is geschokt door wat er is gebeurd. "Ik stond op het punt om naar bed te gaan", vertelt ze. "Ik hoorde een enorme knal. De rolluiken trilden ervan. Toen ben ik meteen naar buiten gegaan en ik zag dat de hele pui eruit lag."

Volgens de buurvrouw woont er een alleenstaande man in de woning, dat een huurhuis van de woningbouwstichting is. "Ik ken hem goed. Het is een aardige, vriendelijke man", vertelt ze.

De man woont al zeker twintig jaar in de buurt. Hij is ter plaatse behandeld aan brandwonden en daarna naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht, zeggen buurtbewoners.

De explosie ontstond door gasflessen, meldde de brandweer woensdagavond. Die moeten eerst leeg, voordat de brandweer naar binnen gaat. De Veiligheidsregio meldde een halfuur na de eerste melding over de explosie dat het sein brand meester was gegeven. De brandweer is nog aanwezig om na te blussen en het huis te stutten.