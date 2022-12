Grote explosie blaast voor- en achtergevel uit huis Roosendaal, één gewonde

Een enorme explosie heeft woensdagavond de voor- en achtergevel van een huis aan de Genestetlaan in Roosendaal eruit geblazen. Eén iemand is daarbij gewond geraakt. Er brak na de explosie een grote brand uit.

De gewonde is ter plaatse behandeld aan brandwonden. Enexis laat weten dat onduidelijk is waardoor de explosie precies is ontstaan. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen en het stutten van het hoekhuis, dat tegenover basisschool de Watermolen staat.

De brandweer heeft inmiddels sein brand meester gegeven.

"Er is geen uitbreiding naar naastgelegen panden", liet de Veiligheidsregio kort na de explosie weten. "Op verzoek van de brandweer: blijf weg van het incident en geef hulpverleners de ruimte."