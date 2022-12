Sprookjeshuwelijk voor Roy Donders? Waarzegster Ella voorspelt 2023

Gaat Roy Donders in 2023 na de geboorte van hun liefdesbaby ook nog op de knieën voor zijn grote liefde Michelle? Dalen de energieprijzen? En de allerbelangrijkste vraag: Komt er een volgend jaar een einde aan de oorlog in Oekraïne? Voor het antwoord op deze en meer prangende vragen leggen we volgens traditie ons oor te luister bij waarzegster Ella Pierot in Oosterhout.

Terwijl de koffie pruttelt, de kerstboom weer heerlijk is versierd en het trouwe viervoetertje des huizes geniet van zijn ochtendslaapje, legt Ella haar tarotkaarten geroutineerd op tafel. De Oosterhoutse doet dit werk ruim 35 jaar en veel van haar voorspellingen kwamen uit.

"Ik zie licht aan de horizon."

“Zal ik eerst maar eens kijken of er vrede komt in Oekraïne?” De vraag stellen, is hem beantwoorden want natuurlijk willen we dit als eerste weten. Ella spreidt de kaarten ondersteboven in de vorm van een waaier uit op tafel. Vervolgens draait ze willekeurig een aantal kaarten om. De spanning in de woonkamer stijgt. Ella kijkt naar de tarotkaarten en weegt haar woorden zorgvuldig: “De mensen in Oekraïne gaan nog een heel zware winter tegemoet waarin nog een heftige strijd zal worden geleverd. Zo rond maart of april volgend jaar zie ik licht aan de horizon. Dan komt er een einde aan de oorlog, maar de mensen zullen nog jaren bezig zijn met de wederopbouw.”

"PSV'er Gakpo gaat Eindhoven missen."

Volgens Ella is alles wat ze voorspelt, voorbestemd. Ze gebruikt haar kaarten alleen als middel om de toekomst ‘zichtbaar’ te maken. Zo ‘ziet’ ze dat Max ondanks fikse weerstand toch weer wereldkampioen wordt. En nu we het toch over topsport hebben. Hoe zit het eigenlijk met ons PSV goudhaantje? “Jij bedoelt toch Gapko?”, vraagt Ella. “Nee, Cody Gakpo”, herhalen we nog maar eens duidelijk. “Hahaha, je hoort wel dat ik niet zoveel verstand van voetbal heb, maar Gakpo verhuist naar Manchester United. Hij gaat de mensen in Eindhoven trouwens wel heel erg missen.”

"Ik vind John de Bever zo'n sympathieke man."

2023 wordt volgens Ella trouwens ook het laatste jaar voor Mark Rutte als premier en het jaar waarin John de Bever wéér net naast de Televizier Ring grijpt. Ella doet vooral deze laatste voorspelling met pijn in het hart. “Ik vind John de Bever zo’n sympathieke man. Ik zie hem erg graag op tv, hij straalt goedheid uit . Echt heel jammer want ik had het hem enorm gegund.” Na de koffie en het koekje besluiten we niet langer om de hete brei heen te draaien. Het is inmiddels hoog tijd voor het antwoord op die andere prangende vraag: Gaat de gas- en stroomrekening snel weer omlaag?

" Roy en Michelle gaan ervoor in 2023."