Nog twee verdachten aangehouden na dodelijke schietpartij Tilburg

Na de dodelijke schietpartij bij een tankstation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg in Tilburg zijn nog twee verdachten opgepakt. Het aantal verdachten staat nu op zeven. Een van de verdachten is de vermoedelijke schutter, hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het gaat om een 41-jarige man die niet in Nederland woont. Bij de schietpartij kwam een 37-jarige man uit Tilburg om het leven.

De schietpartij werd woensdagavond rond zes uur gemeld. Toen de politie bij het tankstation aankwam, zagen ze het ernstig gewonde slachtoffer liggen. Samen met ambulancepersoneel probeerden ze zijn leven nog te redden, maar hij overleed ter plekke. Het tankstation werd afgezet met schermen. De verdachte was op de vlucht geslagen. De politie startte een zoekactie en zette een arrestatieteam in. Een politiehelikopter vloog een tijdje in de buurt van het tankstation. In totaal werden zeven verdachten aangehouden. Aan het Plein Leo XIII in Tilburg werd de vermoedelijke vluchtauto van de schutter in beslag genomen. De technische recherche heeft sporenonderzoek gedaan in de auto. Na de schietpartij is een grootschalig onderzoek gestart. Een team van vijftien rechercheurs onderzoekt de zaak. Met verschillende getuigen is al gesproken en de politie heeft camerabeelden vanuit de omgeving. Er wordt nog gezocht naar meer mensen die de schietpartij hebben gezien. Deze mensen worden dringend verzocht zich te melden. Ook bewoners of bedrijven in de omgeving worden verzocht hun camerabeelden af te staan.