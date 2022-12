Dodelijke schietpartij bij tankstation: vijf verdachten opgepakt

De politie heeft woensdagavond vijf mensen opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een tankstation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.

Een van de verdachten is de vermoedelijke schutter. "Hij meldde zichzelf bij het politiebureau", laat een politiewoordvoerder weten. "Het gaat om een 41-jarige man die momenteel op een adres in Tilburg verblijft, maar die niet in Nederland woont."

De man is vastgezet in een politiecellencomplex in afwachting van zijn verhoor.

Helikopter

De politie sluit niet uit dat later meer mensen worden aangehouden. Onder meer een arrestatieteam werd ingezet om de verdachten in te rekenen. De politie vloog na de schietpartij met een helikopter in de buurt van het tankstation.

De eerste melding van de schietpartij kwam kort na zes uur binnen. Het tankstation werd afgezet met schermen voor onderzoek.

Auto in beslag genomen

Enkele uren na de dodelijke schietpartij heeft de politie aan het Plein Leo XIII in Tilburg de vermoedelijke vluchtauto van de schutter in beslag genomen. De technische recherche heeft sporenonderzoek gedaan in de auto.