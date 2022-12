Mark ziet hoe man wordt opgepakt na dodelijke schietpartij in Tilburg

Trillend en stijf van de adrenaline vertelt Mark van Kempen wat hij woensdagavond heeft gezien. Na de dodelijke schietpartij bij een tankstation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg rende een man een terrein op waar Mark aan het werk was. Hij zag hoe een man achter een stapel pallets ging zitten en hoe hij door de politie werd gearresteerd. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt."

Bij de schietpartij onder de luifel van het tankstation in Tilburg kwam woensdagavond een man om het leven. Mark werkt bij een bedrijf in de buurt en zag hoe er iemand het terrein op rende. "Hij liep te wuiven naar mij van 'kom, kom'. Maar ik vertrouwde het niet. Hij wilde duidelijk niet hebben dat ik iemand ging alarmeren", vertelt hij.

Daarna rende de man verder het terrein op en ging hij achter een stapel pallets zitten. "Een collega van me stond op straat en zag het gebeuren. Hij heeft de politie ingeseind. Toen zijn drie agenten met getrokken wapens het terrein opgekomen en hebben ze hem gearresteerd", vertelt Mark.

De man ging op de grond liggen en begon te schreeuwen. "Ik stond er twee meter vandaan bij m'n heftruck, ik was een vrachtwagen aan het laden", zegt Mark. "Ik sta nou nog te trillen. Het is heel bizar."

Nadat de man was aangehouden, is het terrein volgens Mark 'met een man of tien helemaal uitgekamd'. De politie wil de aanhouding niet bevestigen.

De omgeving van het tankstation is met schermen afgezet: