Man doodgeschoten bij tankstation in Tilburg

Een man is woensdagavond doodgeschoten bij een tankstation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. Het slachtoffer werd beschoten onder de luifel van het tankstation en overleed kort daarna.

Boven Tilburg cirkelt een politiehelikopter, melden meerdere getuigen. Naar de schutter wordt gezocht. Er is iemand aangehouden, meldt een 112-correspondent. Het is onduidelijk of het om de schutter gaat.

Wie de dode is, wil de politie niet zeggen. "Omdat nabestaanden nog in kennis gesteld moeten worden door de politie, doen we verder nog geen mededelingen over de identiteit", laat de politie weten.

De plek van de schietpartij is afgezet met schermen. De politie doet onderzoek.

Dodelijk ongeluk

Eerder woensdagmiddag was er een ernstig ongeluk op de Ringbaan-Oost, zo'n vierhonderd meter van het tankstation vandaan. Een 37-jarige automobilist reed met hoge snelheid een fietser van 61 aan. Die overleed ter plaatse.

In de dollemansrit raakte de automobilist ook een 72-jarige vrouw. Zij vloog over het fietspad en kwam tegen een auto terecht. Volgens getuigen reed de man 125 kilometer per uur.