Dit is de Brabander van het Jaar 2022: 'Wow, hier heb ik geen woorden voor'

De 9-jarige Sten Janssen uit Eindhoven is de Brabander van het Jaar 2022. Sten slijpt messen voor een goed doel, namelijk onderzoek naar de behandeling van hersenstamkanker. Zijn broer Wies is daaraan overleden. Sten heeft zo al 45.000 euro opgehaald.

Eerst wilde Sten wat anders kopen van het geld dat het slijpwerk opleverde. Lachend vertelt hij: "Ik wilde eigenlijk een Lego-set. Maar toen bedacht ik me. Het was het niet waard. Liever schenk ik het aan het goede doel. Hopelijk kunnen we daarmee zieke kinderen beter mee maken."

Het geld dat Sten met het slijpen verdient gaat naar de Wies Alliance. Daarin werken wetenschappers en artsen van het Prinses Máxima Centrum, de Technische Universiteit Eindhoven en het Radboudumc samen. In totaal heeft Sten al meer dan 45.000 euro opgehaald. "Ik hoop dat ze het goed besteden aan de zieke kindjes. En ik ga door tot alle kinderen beter zijn. Ook al ben ik tegen die tijd een opa, ik ga door."