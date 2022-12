Deze knuffelhond redde het leven van Dmytro door een kogel op te vangen

De knuffel die het leven van Dmytro uit Oekraïne redde of de tekeningen over de oorlog in Palestina van de 8-jarige Aisha. Het zijn voorwerpen en verhalen van het War Childhood Museum in de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Ze zijn de komende twee weken in een tentoonstelling te zien in Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther.

Het War Childhood Museum uit Sarajevo is het enige museum ter wereld dat zich helemaal richt op de ervaringen van kinderen in oorlogstijd. Directeur en oprichter Jasminko Halilovic is druk bezig met de opbouw van de tentoonstelling. Het is voor het eerst dat de tentoonstelling in Nederland is.

“Ik miste vaak het verhaal van het kind”, vertelt Halilovic over waarom hij het museum begon. “Vaak worden de verhalen van politici, soldaten en journalisten verteld, terwijl kinderen vaak een grotere rol spelen dan we denken. Ze zijn veerkrachtig en creatief en helpen vaak anderen. Het is belangrijk om dit verhaal van kinderen te vertellen."