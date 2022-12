Vijf jaar na de moord op Hennie de Laat: 'Waarom is m'n moeder omgebracht?'

Het is deze vrijdag precies vijf jaar geleden dat Hennie de Laat dood werd gevonden bij garageboxen aan de Hoogvensestraat in Tilburg. Ze was vermoord. De zaak is nog altijd niet opgelost. Nina Mekes, dochter van Hennie, is er dagelijks mee bezig. Iedere dag gaat ze naar het kerkhof om de grafsteen schoon te maken of om gewoon even bij haar moeder te zijn. "Ik ben niet alleen mijn moeder kwijt, maar ook mijn eigen leven."

Zaterdag 23 december 2017. Nina is dan 17 jaar oud. De vondst van haar dode moeder kan ze zich nog maar al te goed herinneren. "Als de dag van gisteren. Ik had haar om halfnegen nog gesproken. Het was vlak voor kerst. Ik wilde die avond uitgaan en was bij mijn oma op bezoek. Na een uur belde mijn broer. 'Of mama nog bij mij was?' Ik probeerde contact met mijn moeder te zoeken. Haar telefoon stond uit." Later die avond werd Hennie de Laat (58) dood gevonden in een steeg bij de Hoogvensestraat. Politieonderzoek wees uit dat Nina's moeder door een misdrijf om het leven was gekomen. Na enkele dagen werd ook een verdachte aangehouden, een man uit Tilburg. Wegens gebrek aan bewijs werd hij later weer vrijgelaten.

"Ik heb haar als 17-jarige moeten identificeren."

"Ik wist vanaf de eerste minuut dat het niet goed zat", beschrijft Nina haar gevoelens van die dag vijf jaar geleden. "Ik heb overal gezocht tot het bericht kwam dat ze in de steeg was gevonden. Ik was er als een van de eersten bij. Dat was niet fijn. Ik heb haar als 17-jarige moeten identificeren, heb de begrafenis geregeld, haar aangekleed en later nog een stille tocht geregeld." Daarna leven Nina en haar twee broers naar eigen zeggen in een 'slechte film'. In de periode november en december, zeker rond de kerstdagen, is het leven extra zwaar. "Het is zo moeilijk om de draad weer op te pakken. De dood van mijn moeder is het ergste wat er in mijn leven is gebeurd. We zijn in vijf jaar bovendien nog geen steek verder gekomen. Er is nog niets opgelost. We leven in deze periode van dag tot dag en kunnen op deze manier ook niet verder." Nina krijgt hulp van maatschappelijk werk en een psycholoog. "Maar je moet het toch zelf doen. We zitten nog midden in onze traumaverwerking", zegt ze. Eens in de drie maanden is er nog contact met een familierechercheur van de politie. "Hij wil weten hoe het met me gaat. Ik wil weten of er ontwikkelingen zijn in de zaak van mijn moeder. Het zijn korte gesprekken."

"Hoe kan een dader hiermee rond blijven lopen?"

Nina zegt pas rust te hebben als de dader wordt opgepakt die verantwoordelijk is voor de dood van haar moeder. "Hoe kan een dader hiermee rond blijven lopen? Waarom is ze omgebracht? Heeft ze veel pijn gehad?" Deze vrijdag is het vijf jaar geleden dat Hennie om het leven werd gebracht. Nina heeft een herdenkingsbijeenkomst geregeld. De herdenking begint om zeven uur 's avonds op de plek waar haar moeder werd gevonden. "Het is een eerbetoon aan mijn moeder. Ik ben mijn moeder op jonge leeftijd kwijtgeraakt. Het is niet te beschrijven. Ik gun het niemand. Ik ben niet alleen mijn moeder verloren, maar ook mijn eigen leven."