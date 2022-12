Sarah (26) neemt bakkerij over: ‘Juist om energierekening te betalen'

Een bakkerij overnemen, juist om de energierekening te kunnen betalen. Dat is opmerkelijk, maar wel precies wat de 26-jarige Sarah den Hertog heeft gedaan. De jonge onderneemster is sinds 16 december de nieuwe eigenaar van de voormalige bakkerij Croonen aan de Hulsdonksestraat in Roosendaal. De vorige eigenaar stopte juist vanwege de hoge energierekening.

Anne van Egeraat & Zuidwest TV Geschreven door

In het centrum van Roosendaal zit lunchroom Bij Saar, waar Sarah zo’n anderhalf jaar geleden mee is gestart. “Toen wist ik al dat ik er in de toekomst een aparte bakkerij bij wilde", vertelt ze aan ZuidWest TV. De bakkerij die bij haar lunchroom zat was namelijk aan de kleine kant. “Die was zo’n dertig vierkante meter. Het ging wel, maar meer ruimte was wel gewenst.”

"Ik wil zonnepanelen leggen om de energierekening te dempen."