30 honden in beslag genomen na inval bij 'horrorfokker'

Bij de controle van hondenfokker Kwispel enzo in Eersel zijn donderdag dertig honden in beslag genomen. Dat laat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weten.

De fokker ligt al langer onder vuur en werd al negen keer bezocht door controleurs van de NVWA. Bij de herinspectie van donderdag moest blijken of of de fokker inmiddels verbeteringen had aangebracht in de leefsituatie van de dieren.

Dat bleek dus niet het geval. Ongeveer dertig honden zijn meegenomen. Volgens de NVWA gaat het om dieren die onmiddellijk (medische) zorg nodig hebben, maar dat in Eersel niet krijgen. Zij worden voorlopig opgevangen op een adres waar zij de juiste zorg krijgen.

Bij de controle bleek dat er opnieuw te veel honden in een hok zaten. Ook waren er dieren vervuild of ze hadden gebitsproblemen. Ook de komende tijd blijft de NVWA de fokker in de gaten houden.