Grote inval bij 'horrorfokker' door NVWA en politie

De NVWA heeft donderdagochtend een inval gedaan bij de hondenfokker aan de Grote Aardweg in Eersel. Volgens een getuige zijn er twaalf mensen van de NVWA bij de fokker ondersteund door drie politiewagens.

Karen Soeters van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals is blij dat de NVWA actie onderneemt. Maar tegelijkertijd is ze teleurgesteld dat er 'zoveel druk moet worden uitgeoefend op de NVWA voor ze in actie komen'. "De situatie bij de fokker is erbarmelijk. Die honden moeten daar weg. Hoeveel tijd hebben ze daarvoor nodig?"

De fokker ligt al langer onder vuur en is sindsdien al negen keer bezocht door controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit. Daarbij kwamen verschillende overtredingen aan het licht, zoals slechte kwaliteit van het drinkwater en te weinig vloeroppervlak in de hokken. Ook kwamen de dieren te weinig buiten.

House of Animals had de NVWA tot donderdagmiddag 17 uur de tijd gegeven om in te grijpen. "Vorige week was het zo koud dat we de druk op de NVWA opnieuw hebben opgevoerd. 2 januari dient een kort geding voor de rechtbank in Den Haag om de honden in beslag te nemen."

In november bepaalde de rechter dat de hondenfokker voor het einde van het jaar moet sluiten omdat zo'n bedrijf op die plek in strijd is met het bestemmingsplan. Voor meer dan vijfhonderd honden moet een nieuw onderkomen worden gezocht. Deze uitspraak van de rechter betekent niet dat de eigenaar geen honden meer mag fokken. Deze betekent alleen dat hij op die plek geen honden mag houden.

Deze zaak over het bestemmingsplan werd aangespannen door de gemeente Eersel. De NVWA vraagt de rechter om een oordeel over het dierenwelzijn. House of Animals heeft in november ook aangifte gedaan bij de politie omdat de NVWA niet doortastend genoeg zou zijn.