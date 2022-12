Omstreden hondenfokker Eersel al 9 keer gecontroleerd, veel overtredingen

De hondenfokker uit Eersel die van de rechter met zijn activiteiten moet stoppen, is sinds 2018 negen keer bezocht door controleurs van de NVWA. Daarbij kwamen verschillende overtredingen aan het licht, zoals slechte kwaliteit van het drinkwater en te weinig vloeroppervlak in de hokken. Ook kwamen de dieren te weinig buiten. Dat blijkt uit antwoorden van landbouwminister Adema na Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

Bij zes controles ging de politie mee naar fokkerij Kwispel enzo in Eersel, om zo de veiligheid van de NVWA-inspecteurs te garanderen. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) legde dwangsommen op, maar dit leidde niet tot het gewenste resultaat, aldus de minister.

Definitieve sluiting en het weghalen van de honden is niet mogelijk, schrijft de minister. Wel wil hij onderzoeken of 'bij dierenwelzijnsovertredingen door fokkers ook zwaardere interventies zoals het schorsen en stilleggen van de bedrijfsvoering kunnen worden toegevoegd, om bij misstanden bij een fokkerij een direct einde te maken aan een onveilige omgeving'.

Undercoverbeelden

De Partij voor de Dieren trok aan de bel nadat House of Animals undercoverbeelden had gemaakt bij de fokkerij, waarbij misstanden te zien zijn. De honden leven op betonnen vloeren, in te kleine en vervuilde hokken. House of Animals heeft aangifte gedaan tegen Kwispel enzo.

In 2021 werden er 816 honden verkocht bij de fokker, dit jaar waren dat er 790.

Nieuw onderkomen voor 500 honden

In november werd bekend dat de hondenfokker binnen zes weken moet sluiten omdat het bedrijf in strijd is met het bestemmingsplan op de locatie aan de Grote Aardweg in Eersel. Voor meer dan vijfhonderd honden moet een nieuw onderkomen worden gezocht.

De rechter heeft aangegeven dat ze aan de Grote Aardweg niet mogen fokken, maar heeft niet gezegd dat eigenaresse Stephanie Dul en haar partner niet elders honden mogen houden.

“We zijn nog in beraad over wat we gaan doen. Maar deze uitspraak vergt zoveel van ons en onze medewerkers dat we gaan kijken of er überhaupt een vervolg komt", zei Dul eerder tegen Omroep Brabant.