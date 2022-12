Dode biggetjes voor de deur van ZLTO gelegd door actievoerders

Op de stoep voor het kantoor van de ZLTO in Den Bosch zijn vrijdagmorgen verschillende dode biggetjes neergelegd. Dit is gedaan door de Vegan Strike Groep, die vorig jaar ook al soortgelijke acties hield voor de feestdagen.

Met deze lugubere actie wil de groep het publiek wijzen op dierenleed. 'Voor uw maaltijd gestorven' en ‘Diervriendelijke kerst begint op uw bord’ zijn de teksten die de actiegroep wil meegeven aan het publiek.

Woordvoerder Erik Martens van de ZLTO is niet te spreken over de actie: "De receptioniste vond de dode dieren vanmorgen vroeg. Iedereen mag een mening hebben, maar dit is walgelijk. We hebben meteen aangifte gedaan bij de politie. Ik vind het wel heel disrespectvol van een organisatie die opkomt voor dieren. Dit gaat alleen maar om effectbejag."

Behalve bij de ZLTO liggen er volgens de Vegan Strike Group op zo’n honderd plekken in Nederland en België dode dieren. Onder meer bij de Braziliaanse ambassade in Den Haag.

Vorig jaar legde de Vegan Strike Group dode biggetjes en konijnen neer op verschillende plekken in Brabant. Toen ook met dezelfde boodschap.

