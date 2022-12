Gourmetten? Pas op dat je je vogel niet vermoordt

Het is kerstmis dus ze mogen weer van de zolder: de gourmetstelletjes en bakplaatjes. Maar wist jij dat ons gastronomisch vermaak jaarlijks ook veel slachtoffers eist? Vogels die in huis gehouden worden, leggen het loodje wanneer ze de teflon dampen die nog veel van deze apparaten verspreiden, inademen.

Nogal wat bakplaten en koekenpannen hebben een teflon antiaanbaklaag. Vogeldierenarts Hedwig van der Horst uit Riel waarschuwt vogelbezitters daarom om tijdens het gourmetten of bakken hun huisdieren op veilige afstand te houden: In ieder geval niet in dezelfde ruimte als waar de gerechten bereid worden.

“Daarna lopen de longen helemaal vol met bloed en stikt het arme dier.”

“Hoe het moleculair precies in elkaar steekt zou ik niet kunnen zeggen maar zeker is dat teflon dodelijk is voor vogels", weet vogeldokter Hedwig. "Wanneer een vogel het inademt, gaan de longen bloeden. Daarna lopen de longen helemaal vol met bloed en stikt het arme dier. Eenmaal vergiftigd, is er ook niks meer aan te doen.” De consumentenbond onderzocht vijf jaar geleden al naar aanleiding van plotselinge sterfte onder vogels hoe gevaarlijk de teflon antiaanbaklaag is voor mens en dier. De conclusie luidde dat het gevaarlijke onderdeel in teflon steeds minder gebruikt wordt. Vogels hebben gevoelige longen en zijn daardoor kwetsbaarder. Alleen als teflon heel zwaar verhit wordt komen giftige stoffen vrij in oude teflon pannen. Vogels kunnen dan doodgaan. Mensen worden hooguit tijdelijk wat kortademig. Advies van de consumentenbond is om geen teflon pannen en grilplaten te verhitten zonder dat er iets in ligt. Het verbaast vogeldierenarts Hedwig van der Horst nog steeds weer hoe weinig vogelbezitters weten dat teflon gevaarlijk kan zijn. Ook Jacqueline Kapitein uit Ossendrecht had er nooit eerder van gehoord. Ze is al 29 jaar het baasje van grijze roodstaartpapegaai Dokus. “Nu ben ik met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik ga er zeker rekening mee houden want de longetjes van zo’n vogel zijn natuurlijk best kwetsbaar.”

“Ik vraag altijd of mensen in de buurt van de vogel gegourmet hebben.”

Het is niet bekend hoeveel parkieten, kanaries of papegaaien er jaarlijks doodgaan aan een teflonvergiftiging. Maar volgens Hedwig komt het met name rond de feestdagen ‘regelmatig’ voor. “Het probleem is dat ik deze vogels vrijwel nooit in de praktijk zie. omdat ze dan al dood zijn.”

Vogelarts Hedwig van der Horst in haar praktijkruimte (foto: Erik Peeters).

Toch zijn er weleens mensen die langskomen omdat ze willen weten wat er met hun dier is gebeurd. Hedwig: “Ze zijn dan zelf gaan slapen en treffen hun vogel de volgende ochtend dood aan. Wanneer ik in zo’n geval bij een sectie een grote bloedmassa in de longen aantref, vraag ik altijd of ze in de buurt van de vogel gegourmet of gebakken hebben. Dat blijkt dan inderdaad het geval te zijn.” Volgens de vogeldokter zijn vooral nieuwe bakpannen en gourmetstelletjes met een teflon antiaanbaklaag dodelijk voor vogels. Maar ook oudere apparaten en pannetjes die aanstaan zonder iets erop of erin kunnen nog fataal zijn.

“Ik heb liever dat onze Dokus ooit van ouderdom sterft in plaats van aan een vergiftiging.”

Wat Jacqueline Kapitein betreft, geldt een gewaarschuwd mens voor twee: “Nee, we gaan niet gourmetten met kerst. Ik maak een lekkere varkensrollade. Ik heb liever dat onze Dokus ooit van ouderdom sterft in plaats van aan een vergiftiging. Hij hoort bij ons gezin en we kunnen hem onder geen beding missen.”