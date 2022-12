Jordy werd doodgestoken op het terras: OM eist werkstraf voor mishandeling

Het inmiddels 18-jarige meisje dat in maart dit jaar Bosschenaar Jordy (22) doodstak met een mes, krijgt als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt geen straf voor die steekpartij. Wel eist het OM honderd uur taakstraf en een maand voorwaardelijke jeugddetentie voor het mishandelen van de zus en vriendin van Jordy.

De zaak vond vrijdag plaats achter gesloten deuren, omdat de verdachte tijdens de steekpartij minderjarig (17) was. Justitie eist geen straf voor de dodelijke steekpartij, omdat het meisje handelde uit noodweer.

"Op het moment dat Jordy op haar afkomt, houdt de verdachte een mes in haar hand. Wij gaan ervan uit dat zij zich heeft willen verdedigen tegen het geweld en niet de intentie had om Jordy te doden", zegt persofficier Hansje Boelen. "Voor de verdenking doodslag eisen wij daarom dat de verdachte niet vervolgd wordt."

Doodslag

Drie dagen na de steekpartij kwam justitie al tot de conclusie dat het noodzakelijke zelfverdediging, noodweer, was. Bij dat standpunt blijft het OM dus. “We willen de rechtbank een kans te geven om een oordeel te geven, omdat we dat eerlijk vinden ten opzichte van de verdachte en nabestaanden”, onderbouwde het OM eerder de beslissing.

Voor de nabestaanden is het standpunt van het OM niet te begrijpen. "Zij vonden dat de verdachte zich niet verdedigde, maar al klaarstond met hem mes van 'kom maar op'. In een vechtershouding", zegt hun advocaat Priya Soekhai. "Ze hadden hoop dat het OM bij zou draaien."

Mishandeling

Dan zijn er nog twee mishandelingen waarvan het meisje verdacht wordt. Het OM vindt dat ze daarvoor een taakstraf van honderd uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf moet krijgen. "Ze zou de vriendin van Jordy tegen haar neus hebben geslagen en het zusje van het slachtoffer is geslagen op haar hoofd en is getrapt. Daarvan zijn geen camerabeelden, maar er is voldoende bewijs uit aangiftes en getuigenverklaringen."

Nabestaanden konden de strafeis niet aanhoren en liepen daarom de zaal uit. "Het was te confronterend voor hen. Ik heb het achteraf wel met hen over de strafeis gehad. Ze vinden de straf veel te laag in verhouding met wat hen is overkomen", reageert hun advocaat.

Ruzie in Rosmalen

Op 19 maart dit jaar kregen de hoogzwangere vriendin en zus van Jordy ruzie met twee meisjes van 16 en 17 jaar bij De Eetbar aan de Driesprong in Rosmalen. Ergens in het tumult wordt Jordy gebeld door zijn vriendin. Bij aankomst zou Jordy hebben gezien hoe zijn vriendin op de grond wordt gegooid.

En dan escaleert het volledig. Jordy gaat fysiek de confrontatie aan met de meisjes van 16 en 17, waarbij de jongste van haar stoel gegooid wordt. Het oudste meisje, de nu 18-jarige verdachte, zou een vleesmes van tafel hebben gepakt en Jordy hebben neergestoken. Recht in het hart.

Jordy wist nog zwaargewond het plein over te steken naar grand café Bottles. Daar heeft het personeel zich over hem ontfermd en werden de hulpdiensten gebeld, maar hij overleed ter plaatse.

Op 13 januari doet de rechter uitspraak.

